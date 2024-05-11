Американская администрация признала успехи России на Украине

Кирби признал успехи России на востоке Украины и в Донбассе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби признал, что России удалось достичь успехов в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

«Россия добилась тактических успехов на востоке Украины, особенно в Донбассе», — заявил представитель американской администрации во время брифинга.

Ранее Кирби назвал причину «потери инициативы» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте. Он указал, что ухудшение положения украинских войск связано с нехваткой американского оружия.

По его словам, задержка принятия решения по помощи Киеву предоставила российским войскам преимущество, и теперь «украинцам нужно время для восстановления инициативы».