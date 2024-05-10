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22:40, 10 мая 2024Мир

Белый дом назвал причину «потери инициативы» ВСУ в конфликте

Кирби: ВСУ утратили инициативу в конфликте из-за нехватки оружия США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал причину «потери инициативы» украинских войск в конфликте. По его словам, ухудшение положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) связано с нехваткой американского оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Многомесячная задержка со стороны конгресса в принятии дополнительного финансирования обеспечила России преимущество, и украинцам нужно время для восстановления инициативы», — высказался он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил о тяжелом положении войск на передовой. Зеленский рассказал, что заслушал доклад главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, а также призвал уделить «особое внимание» ряду направлений в Донецкой народной республике (ДНР).

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      Маргарита Пименова
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