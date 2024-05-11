В США назвали возможных заказчиков покушения на Зеленского

Экс-агент ЦРУ Джонсон: покушение на Зеленского заказали его враги внутри Украины

Покушение на президента Украины Владимира Зеленского заказали его враги внутри страны, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Redacted.

Эксперт усомнился, что организаторами покушения являлись американские спецслужбы, однако допустил, что они могли помогать устранить украинского лидера. Он указал, что у Зеленского есть много врагов среди военных, которые могли бы выступить в роли инициаторов.

В частности, полагает Джонсон, потенциальными заказчиками могли быть неонацистские группы и военнослужащие, лояльные к бывшему главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному. Другим возможным организатором покушения он назвал мэра Киева Виталия Кличко. Аналитик отметил, что градоначальник активно контактирует с американской администрацией в роли потенциального преемника действующего главы Украины. «Он (Зеленский. — прим. «Ленты ру») имеет дело с серьезными внутренними усобицами», — подытожил экс-агент ЦРУ.

7 мая Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что совместно с контрразведкой сорвала планы по устранению представителей высшего военно-политического руководства Украины, включая Зеленского. Как уточнялось, покушения якобы также готовились на главу Службы безопасности Василия Малюка и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).