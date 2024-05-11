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05:07, 11 мая 2024Россия

Очевидец падения автобуса в реку Мойку рассказал о спасении людей

Очевидец падения автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге рассказал о спасении людей

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Очевидец падения автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге Ерхан Аханов сообщил, как спасали пострадавших. Он рассказал в беседе с «Известиями», что неподалеку от Поцелуева моста он увидел автомобиль, снесенное ограждение и тонущее транспортное средство.

«Не раздумывая, начал раздеваться, с себя снимать одежду и подбегать. Хотел прыгнуть в воду, но меня начали очевидцы останавливать. Они говорили, что там опасно, можно разбиться», — высказался мужчина.

Затем он достал из своего автомобиля буксировочный трос и привязал его к забору, чтобы люди могли спуститься к пострадавшим. По словам Аханова, водитель транспортного средства находился в шоковом состоянии. «Водителя я начал оттягивать в конец автобуса», — добавил очевидец.

В воду у автобуса кидали спасательные жилеты, а затем к месту случившегося подплыл катер, который впоследствии помог в транспортировке людей до берега. Как указал Аханов, все «помогали как могли».

Ранее стало известно, что оплату похорон жертв возьмет на себя компания-оператор автобусного маршрута под названием «Такси». Помимо этого, семьи погибших и пострадавшие получат страховую выплату.

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      Маргарита Пименова
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