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04:19, 11 мая 2024Россия

Студент рассказал о спасении людей из утонувшего автобуса в Петербурге

Студент из Москвы рассказал о спасении людей из утонувшего автобуса в Петербурге

Фото: МЧС России/ТАСС

Студент из Москвы Гаджи-Мурат Садуллаев помог в спасении людей из тонувшего в реке Мойке автобуса. О своих действиях он рассказал «Известиям».

Мужчин рассказал, что приехал в Санкт-Петербург с друзьями на майски праздники. В момент, когда автобус упал с Поцелуева моста, они находились рядом с местом происшествия.

«Я смотрю, автобуса, там один человек стоял на крыше, пытался крышу открыть. Я сразу одежду скинул, обувь скинул. Ребята передо мной прыгнули двое, я за ними сразу прыгнул тоже. Кого смогли, мы вытащили», — поведал Садуллаев.

В ночь на 11 мая появилось видео из салона автобуса, упавшего в Мойку. На записи видно, что еще до падения автобус начал сильно вилять.

Автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул днем 10 мая. В момент падения в автобусе находилось около 20 пассажиров. Жертвами аварии числятся семь человек.

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      Марина Совина
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