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04:21, 11 мая 2024Мир

В МИД рассказали об ответных мерах России на провокации стран Прибалтики

В МИД рассказали об ответных мерах России на провокации Прибалтики

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press

Россия будет отвечать на провокации стран Прибалтики как зеркально, так и асимметрично. Об этом рассказал директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, пишет ТАСС.

Он обратил внимание на то, что уровень дипотношений с Прибалтикой понижен до временных поверенных в делах. При этом эстонского посла РФ инициативно попросила покинуть страну после того, как Таллин сократил вдвое численность российского посольства в Эстонии.

«Сегодня наши дипмиссии в странах Прибалтики работают в крайне сложных, по сути, осадных условиях. Функционирование дипмиссий серьезно осложняют введенные Вильнюсом, Ригой и Таллином незаконные ограничения», — подчеркнул Беляев.

По его словам, Россия «не остается в долгу» и отвечает на эти провокации как зеркально, так и асимметрично.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не стремится к эскалации противостояния с Западом, однако будет сопротивляться его давлению.

По его словам, разрушительная внешнеполитическая линия Штатов поставила под вопрос мораторий России на размещение ракет средней и меньшей дальности.

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      Марина Совина
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