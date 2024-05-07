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12:03, 7 мая 2024Мир

В МИД России пообещали давать отпор давлению Запада

Замглавы МИД Рябков: Россия не хочет эскалации, но будет давать отпор Западу

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

Россия не стремится к эскалации противостояния с Западом, однако будет сопротивляться его давлению. С таким обещанием выступил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

«Ситуация тревожная. Мы не хотим эскалации, но не прогнемся под нажимом, будем давать отпор всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — заявил Рябков.

Замглавы МИД добавил, что разрушительная внешнеполитическая линия США поставила под вопрос мораторий России на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

17 апреля Рябков заявил, что Россия откажется от моратория, если США разместят свои РСМД в любом регионе мира.

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      Елизавета Мытарева
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