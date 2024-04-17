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16:51, 17 апреля 2024Мир

Рябков заявил об отказе от моратория на размещение РСМД из-за действий США

Замглавы МИД Рябков: Россия откажется от моратория на размещение РСМД из-за США
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Москва откажется от моратория на размещение на территории страны ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в случае, если США разместят подобные системы в любой точке мира. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

Ранее Рябков заявил, что размещение ракет средней дальности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) практически необратимо. При этом он подчеркнул, что Москва ответит «двойным противодействием» на планы Вашингтона по размещению ракет средней дальности. Таким образом, он сослался на формулу «двойного противодействия против двойного сдерживания», которую предложил глава МИД Китая Ван И.

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      Максим Габриелян
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