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09:13, 9 апреля 2024Мир

Лавров заявил о планах России совместно с Китаем решать проблему санкций

Лавров: Россия совместно с КНР будет решать проблему санкций через БРИКС и ШОС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия совместно с Китаем будет решать проблему санкций через такие структуры как БРИКС и ШОС. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мой коллега очень подробно говорил о конкретных экономических пробелах, которые создаются в результате незаконной политики односторонних санкций и которые мы будем решать в рамках в рамках БРИКС, в рамках ШОС», — рассказал дипломат об итогах разговора со своим китайским коллегой Ван И.

Лавров также добавил, что китайская сторона предложила формулу «двойного противодействия против двойного сдерживания» для обхода санкционного давления.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин не ограничит сотрудничество с Россией на фоне нападок США.

Таким образом она отреагировала на слова главы Министерства финансов США Джаннет Йеллен, заявившей, что китайские бизнесмены столкнутся с последствиями за сотрудничество с РФ. Мао Нин подчеркнула, что Китай сотрудничает с Россией в соответствие с международным правом. В свою очередь, Вашингтон подозревает Пекин в помощи Москве спутниковыми снимками для ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Максим Габриелян
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