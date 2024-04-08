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13:18, 8 апреля 2024Мир

США обвинили Китай в помощи России атаковать объекты ВСУ

Newsweek: США подозревают Китай в помощи России разведкой для ударов по ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

США подозревают Китай в помощи России разведкой и данными спутниковых снимков для ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает агентство Newsweek.

«На фоне признаков продолжающейся военной интеграции между двумя странами Китай предоставил России спутниковые снимки для военных целей, а также микроэлектронику и станки для танков, по словам людей, знакомых с этим вопросом», — отмечается в материале издания.

Кроме того, авторы материала подчеркивают, что Россия и Китай нарастали за последние два года торгово-экономическое сотрудничество, достигнув отметки в 240 миллиардов долларов торгового оборота за прошлый год.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин не ограничит сотрудничество с Россией на фоне нападок США. Таким образом, она отреагировала на слова главы Министерства финансов США Джаннет Йеллен, заявившей, что китайские бизнесмены столкнутся с последствиями за сотрудничество с РФ. Мао Нин подчеркнула, что Китай сотрудничает с Россией в соответствие с международным правом.

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      Максим Габриелян
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