Китай отказался ограничить сотрудничество с Россией из-за угроз США

МИД Китая: мы не ограничим сотрудничество с Россией на фоне нападок США

Китай не ограничит сотрудничество с Россией на фоне нападок США. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) КНР Мао Нин, сообщает РИА Новости.

В ответ на угрозы главы Министерства финансов США Джаннет Йеллен, заявившей, что китайские бизнесмены столкнутся с последствиями за сотрудничество с Россией, Мао Нин подчеркнула, что Пекин сотрудничает с Москвой в соответствии с законом и не нарушает международных правовых актов.

«Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять нападки», — отметила она.

Ранее глава Минфина США Джаннет Йеллен пригрозила Китаю «серьезными последствиями» за помощь России на Украине.