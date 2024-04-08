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10:51, 8 апреля 2024Мир

Китай отказался ограничить сотрудничество с Россией из-за угроз США

МИД Китая: мы не ограничим сотрудничество с Россией на фоне нападок США

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай не ограничит сотрудничество с Россией на фоне нападок США. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) КНР Мао Нин, сообщает РИА Новости.

В ответ на угрозы главы Министерства финансов США Джаннет Йеллен, заявившей, что китайские бизнесмены столкнутся с последствиями за сотрудничество с Россией, Мао Нин подчеркнула, что Пекин сотрудничает с Москвой в соответствии с законом и не нарушает международных правовых актов.

«Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять нападки», — отметила она.

Ранее глава Минфина США Джаннет Йеллен пригрозила Китаю «серьезными последствиями» за помощь России на Украине.

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      Лина Пивоварова
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