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14:43, 6 апреля 2024Мир

США пригрозили Китаю серьезными последствиями за помощь России на Украине

Глава Минфина США Йеллен пригрозила КНР серьезными последствиями за помощь РФ
Джаннет Йеллен

Джаннет Йеллен. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Компании из КНР не должны оказывать материальную помощь России в конфликте против Украины. Так Китай предупредила глава Министерства финансов США Джаннет Йеллен, сообщает агентство AFP.

Отмечается, что глава американского Минфина провела встречу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Гуанчжоу, в ходе которой пригрозила Китаю «серьезными последствиями» в случае, если выяснится, что китайские компании помогают России.

«Йеллен подчеркнула, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России против Украины, включая поддержку российской оборонно-промышленной базы», — говорится в пресс-релизе Минфина США.

В свою очередь, Хэ Лифэн выразил обеспокоенность в связи с усиливающимися рестрикциями со стороны США в торгово-экономической сфере. Кроме того, он дал американским коллегам «доскональный ответ» по проблемам, связанным с использованием производственных мощностей.

Ранее командующий сухопутными войсками США в Тихом океане генерал Чарльз Флинн заявил, что Министерство обороны США планирует вскоре разместить ракеты средней дальности в Азии для сдерживания Китая. По его словам, США хотят найти способ противодействия модернизации ракетного потенциала КНР.

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      Виктория Кондратьева
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