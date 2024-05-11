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04:32, 11 мая 2024Россия

Московский монастырь лишился более 26 миллионов рублей

Baza: в Москве со счетов монастыря на Ордынке пропали более 26 миллионов рублей

Со счетов московского женского монастыря исчезли более 26 миллионов рублей. О происшествии рассказал Telegram-канал Baza.

Сообщается, что во вторник, 7 мая, у сотрудников Марфо-Мариинской обители милосердия на Ордынке возникли проблемы с доступом в банк-клиент организации. После этого они позвонили главному бухгалтеру, однако та не взяла трубку. Тогда сотрудники решили пойти домой к женщине, чтобы узнать, в порядке ли она. Когда они пришли, их отказались пускать, объяснив, что сейчас неподходящее время для приема гостей.

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      Марина Совина
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