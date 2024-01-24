В Чечне чиновник присвоил себе почти 16 миллионов рублей и получил условный срок

В Чечне чиновник присвоил себе почти 16 млн рублей на сметах по благоустройству

Чиновник из администрации Веденского района Чечни присвоил себе почти 16 миллионов рублей на сметах по благоустройству и получил условный срок. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, мужчина руководил имущественно-строительным отделом. Незаконный способ обогащения он стал проворачивать еще в 2018 году.

Тогда чеченец без конкурса заключил с организацией контракт на 5,3 миллиона, по бумагам завысил стоимость работ и половину суммы решил оставить себе. За несколько лет он забрал денежные средства, которые были выделены на благоустройство парка имени Кадырова, строительство водопровода и ремонт дорог в республике.

Все работы велись за счет федеральных программ, чиновник успел присвоить себе 15,5 миллиона. Большую часть он потратил на собственные нужды.

Когда махинации вскрылись, мужчина получил 2,5 года колонии общего режима, однако суд решил считать наказание условным и дал ему испытательный срок в полтора года.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области чиновница выделила три миллиона из бюджета на ремонт бани мужа.