Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:35, 24 января 2024Россия

В Чечне чиновник присвоил себе почти 16 миллионов рублей и получил условный срок

В Чечне чиновник присвоил себе почти 16 млн рублей на сметах по благоустройству

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Чиновник из администрации Веденского района Чечни присвоил себе почти 16 миллионов рублей на сметах по благоустройству и получил условный срок. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, мужчина руководил имущественно-строительным отделом. Незаконный способ обогащения он стал проворачивать еще в 2018 году.

Тогда чеченец без конкурса заключил с организацией контракт на 5,3 миллиона, по бумагам завысил стоимость работ и половину суммы решил оставить себе. За несколько лет он забрал денежные средства, которые были выделены на благоустройство парка имени Кадырова, строительство водопровода и ремонт дорог в республике.

Все работы велись за счет федеральных программ, чиновник успел присвоить себе 15,5 миллиона. Большую часть он потратил на собственные нужды.

Когда махинации вскрылись, мужчина получил 2,5 года колонии общего режима, однако суд решил считать наказание условным и дал ему испытательный срок в полтора года.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области чиновница выделила три миллиона из бюджета на ремонт бани мужа.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина заявила, что в 2024 году получит принципиально новое оружие. Что Запад может передать Киеву?

      У Boeing с пассажирами на борту отвалилось и покатилось по склону переднее шасси

      Появились подробности нападения на иранца в Москве

      Победительница шоу «Пацанки» рассказала о жизни после проекта

      Под пляшущими на свадьбе женихом и невестой провалился пол

      Ненавидящей зятя теще дали совет

      Обруганная за откровенное платье Николь Кидман ответила на критику

      Бывшего ректора российского вуза оправдали по делу об афере на миллионы рублей

      Китай захотели привлечь к страхованию поставок через Северный морской путь

      В России захотели учредить премию Егора Летова для патриотических артистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше