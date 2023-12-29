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20:56, 29 декабря 2023Силовые структуры

Российская чиновница выделила миллионы из бюджета на ремонт бани мужа

В Ленинградской области чиновница выделила 3 млн руб. из бюджета мужу

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Приозерского района, которая выделила из бюджета три миллиона рублей на ремонт арендованной ее мужем муниципальной бани. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщине хотят предъявить обвинение по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. В отношении подозреваемой также возбуждено уголовное дело за аналогичное преступление, совершенное в 2020 году. Дела соединены.

По версии следствия, чиновница в мае выделила из бюджета Приозерского района трансфер на сумму не менее трех миллионов рублей якобы на оплату отопления, но фактически предназначенный для выдачи незаконной субсидии на ремонт арендованной ее супругом муниципальной бани. При этом мужчина должен был платить за это из собственных средств.

Ранее в Саратовской области суд приговорил бывшего главу Базарно-Карабулакского района Олега Чумбаева к трем годам лишения свободы условно за ущерб в 137 миллионов рублей.

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