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16:09, 27 декабря 2023Силовые структуры

Экс-глава российского района получил срок за ущерб в 137 миллионов рублей

В Саратовской области суд приговорил экс-главу района за ущерб в 137 млн рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Саратовской области суд приговорил бывшего главу Базарно-Карабулакского района Олега Чумбаева к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает «СарИнформ».

Также осужденному запретили год работать в сфере госслужбы. Экс-чиновника признали виновным по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, в нарушение проектно-сметной документации Чумбаев поменял оборудование очистки воды с одной торговой марки на другую, что повлекло невозможность ввода объекта водоснабжения в эксплуатацию. Своими действиями экс-глава нанес бюджету ущерб, который оценивается более чем в 137 миллионов рублей.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали главу Кургана Елену Ситникову.

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