Главу российского города задержали следователи

Силовики задержали главу Кургана Елену Ситникову

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Кургана Елену Ситникову. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники, приближенные к силовым структурам.

По данным собеседников издания, чиновницу для дачи показаний могли задержать следователи московского управления, приехавшие в Курган. Предварительно, это может быть связано с делом о весенних пожарах в Смолино, уточняет Telegram-канал Mash. У главы города и в администрации проходят обыски.

Елена Ситникова занимает пост главы Кургана с 2021 года.

Ранее сотрудники полиции задержали главу Ленинского района Подмосковья Алексея Спасского и отвезли на допрос. Сейчас он находится под арестом по делу о взятке.