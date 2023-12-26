Силовые структуры
Главу российского города задержали следователи
Силовики задержали главу Кургана Елену Ситникову
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Кургана Елену Ситникову. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники, приближенные к силовым структурам.
По данным собеседников издания, чиновницу для дачи показаний могли задержать следователи московского управления, приехавшие в Курган. Предварительно, это может быть связано с делом о весенних пожарах в Смолино, уточняет Telegram-канал Mash. У главы города и в администрации проходят обыски.
Елена Ситникова занимает пост главы Кургана с 2021 года.
Ранее сотрудники полиции задержали главу Ленинского района Подмосковья Алексея Спасского и отвезли на допрос. Сейчас он находится под арестом по делу о взятке.