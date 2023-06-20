Потерявшему дом 90-летнему мужчине пришлось жить в собачьей будке

В Кургане жившему в собачьей будке пенсионеру выдали сертификат на новое жилье

В Курганской области потерявший дом пенсионер оказался вынужден жить в собачьей будке в ожидании нового жилья. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

В начале мая 2023 года из-за пожара в микрорайоне Смолино 90-летний мужчина, а также его дочь и внук потеряли жилье. После происшествия пострадавшим гражданам начали выдавать сертификаты на покупку нового жилья, однако пенсионеру он не достался. Тогда мужчина принял решение жить в собачьей будке, чтобы не стеснять родных.

«Мы сертификаты получили, вот кто помоложе, а моему отцу-пенсионеру сертификат до сих пор не дают. Регулярно поступают звонки от соцзащиты, какое здоровье у моего отца. Наводит на мысли какие-то непонятные. Чего они ждут? Когда мой отец умрет и не дождется этого сертификата?» — рассказала дочь россиянина. Она отметила, что ее отца предлагали отдать в дом престарелых и отправить в санаторий. Кроме того, она отметила, что администрация не дает ответа на вопрос о том, почему пожилому россиянину отказано в выдаче жилья, и не пускает ее в свое здание. «Дедушка не может жить у меня, я его дочь, потому что мой дом тоже сгорел в этом же поселке», — пояснила женщина.

Через некоторое время в сообществе ВКонтакте «Объясняем.Курганская область» представитель администрации города заявил, что информация об отказе погорельцу в жилищном сертификате была ложной. Он сообщил, что 19 июня пенсионеру оформили, а во вторник, 20 июня, выдали сертификат на 1,9 миллиона рублей. «Заявление было подано от дочери, у которой есть доверенность на действия в интересах отца, а не от гражданина. Для оформления сертификата потребовались дополнительные запросы, что потребовало времени. Дочери жилищный сертификат уже выдан», — пояснил автор публикации. Он также сообщил, что за пожилым мужчиной был закреплен куратор, узнававший в том числе о состоянии здоровья подопечного. По информации представителя администрации, мужчина передавал куратору, что живет в городе в квартире у внучки.

В апреле стало известно, что в Перми мужчина добился получения компенсации от мэрии в десятки тысяч рублей за сгоревшее аварийное жилье через суд. Тот постановил, что за сгоревшее аварийное жилье россиянину полагается меньшая, чем тот просил изначально, выплата в размере 155 тысяч рублей.