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19:47, 20 апреля 2023Среда обитания

Россиянин отсудил десятки тысяч рублей компенсации за сгоревшее аварийное жилье

Житель Перми отсудил у мэрии 155 тысяч рублей компенсации за сгоревшее аварийное жилье
СюжетПожар в Перми

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Перми мужчина добился получения компенсации от мэрии в десятки тысяч рублей за сгоревшее аварийное жилье через суд. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на решение Ленинского районного суда обратило издание URA.RU.

В результате пожара постройка, находящаяся по адресу улица Стахановская, 51а, частично сгорела и была признана аварийной. После этого житель Перми, владевший 1/132 доли дома и расположенным рядом земельным участком, обратился в администрацию города с заявлением о выплате 275 тысяч за изымаемое жилье, однако получил отказ и решил пойти в суд.

«Внутренние потолки, полы, стропила, оконные рамы, электропроводка утрачены в связи с пожаром и обрушены, наружные стены имеют обугливание, жесткость сруба нарушена, а также фундамент имеет осадку», — сказано в решении Ленинского районного суда. Там постановили, что за сгоревшее аварийное жилье пермяку полагается меньшая, чем тот просил изначально, выплата в размере 155 тысяч рублей.

В апреле стало известно, что две собственницы двухкомнатной квартиры в Перми отсудили у администрации города 150 тысяч рублей за отсутствие в аварийном доме капитального ремонта. Мэрия составила с пермячками договор об изъятии жилья за 2,22 миллиона рублей, однако в сумме компенсации не был учтен непроведенный капремонт.

Полина Кислицына
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