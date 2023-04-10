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20:42, 10 апреля 2023Среда обитания

Владелицы квартиры отсудили у мэрии тысячи рублей за отсутствие капремонта

Жители Перми отсудили у администрации города 150 тысяч рублей за отсутствие капремонта

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Перми жильцы дома отсудили у администрации десятки тысяч рублей за отсутствие в нем капитального ремонта. О ситуации в российском городе сообщает URA.RU со ссылкой на решение Ленинского районного суда.

В суд решили обратиться две собственницы двухкомнатной квартиры, расположенной в центре города в доме, признанного аварийным и подлежащим сносу. Мэрия составила с пермячками договор об изъятии жилья за 2,22 миллиона рублей, однако в сумме компенсации не был учтен непроведенный капремонт. Женщины потребовали от нее компенсацию в 240 тысяч рублей.

В результате суд решил взыскать с мэрии меньшую сумму — 150 тысяч рублей. При этом данная сумма была поделена поровну между собственницами.

В марте стало известно о том, что житель Перми, которому удалось при помощи проводившего оценку квартиры в аварийном доме юриста добиться компенсации за капитальный ремонт, пришел в офис компании и попытался поджечь специалиста. Поводом для конфликта клиента со специалистом стало недовольство первого тем, что в результате повторного иска о взыскании судебных расходов, направленного после получения компенсации за капремонт, было принято решение выплатить вместо требуемых 50 тысяч рублей лишь 16 тысяч рублей.

Полина Кислицына
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