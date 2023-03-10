Россиянин добился компенсации за капремонт и решил поджечь помогавшего юриста

Baza: житель Перми добился компенсации за капремонт и решил поджечь помогавшего юриста

Житель Перми, которому удалось при помощи проводившего оценку квартиры в аварийном доме юриста добиться компенсации за капитальный ремонт, пришел в офис компании и попытался поджечь специалиста. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в четверг, 2 марта, однако известно о нем стало лишь сейчас. Россиянин пришел в офис компании INEX, где работала Ирина Высотская, помогавшая ему с оценкой квартиры и получением компенсации за непроведенный капремонт, облил женщину бензином и попытался поджечь помещение. Очевидец происходящего отметил, что при этом мужчина кричал: «Это ты! Я знаю, где твои дети. Я знаю, где ты живешь. Ну вот ты и дождалась!»

Поводом для конфликта поджигателя с юристом стало его недовольство тем, что в результате повторного иска о взыскании судебных расходов, направленного после получения компенсации за капремонт, было принято решение выплатить вместо требуемых 50 тысяч рублей лишь 16 тысяч рублей. После этого россиянин стал угрожать администратору компании поджогом, а впоследствии пришел в офис с канистрой бензина и спичками.

В 2020 году стало известно о том, что беременная жительница города Улан-Удэ подожгла квартиру, обидевшись на мужа и его родственников. Россиянка узнала, что супруг без ее ведома переписал принадлежавшую ему и его матери квартиру, где проживала их семья, на своего брата.