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17:29, 25 ноября 2023Силовые структуры

Главу Ленинского района Подмосковья арестовали по делу о взятке

Главу Ленинского района Подмосковья Спасского арестовали до 22 января

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Тверской суд Москвы арестовал главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Фигурант пробудет под стражей до 22 января 2024 года. Ему вменяется часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

О задержании Спасского стало известно 24 ноября.

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