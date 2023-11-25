Главу Ленинского района Подмосковья арестовали по делу о взятке

Главу Ленинского района Подмосковья Спасского арестовали до 22 января

Тверской суд Москвы арестовал главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Фигурант пробудет под стражей до 22 января 2024 года. Ему вменяется часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

О задержании Спасского стало известно 24 ноября.