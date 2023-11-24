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13:27, 24 ноября 2023Силовые структуры

Полиция задержала главу Ленинского района Подмосковья Алексея Спасского

Mash: силовики задержали главу Ленинского района Московской области Спасского

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полицейские задержали главу Ленинского района Подмосковья Алексея Спасского, сейчас он находится на допросе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, задержание чиновника может быть связано с нарушениями при строительстве жилых домов.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали и бывшего заместителя Спасского — Альберта Гравина. По некоторым данным, его также подозревают в причастности к нарушениям при строительстве жилых домов, а именно к выдаче разрешений на строительство, которые сильно ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны.

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