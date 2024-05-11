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04:30, 11 мая 2024Наука и техника

Создан зрительный имплант размером с нейрон

Advanced Healthcare Materials: создан зрительный имплант размером с нейрон

Фото: Advanced Healthcare Materials (2024)

Европейские ученые из университетов Швеции и Нидерландов создали микроскопический зрительный имплант. Исследование опубликовано в журнале Advanced Healthcare Materials.

В материале говорится, что зрительный имплант размером с одиночный нейрон может передавать данные и оставаться в организме неповрежденным долгое время. Он имеет размеры 40 микрометров в ширину и 10 микрометров в толщину, ширина металлических частей составляет всего несколько сотен нанометров. Для его создания ученые использовали проводящий полимер с защитным слоем.

Специалисты отметили, что одного импланта недостаточно для восстановления потерянного зрения. Чтобы приблизиться к этому, необходимы тысячи имплантов, которые будут связаны в сеть. При этом поступающее в мозг изображение все равно будет выглядеть как «матричная доска, темное пространство и некоторые мигающие пятна».

Авторы исследования заявили, что даже при повреждении глаза зрительная кора головного мозга чаще всего жизнеспособна и ожидает сигналов от органов зрения. Посылая электрические импульсы через имплантат в зрительную кору головного мозга, можно создавать изображения.

В будущем ученые намерены разработать имплант, который мог бы объединить тысячи электродов.

В конце марта предприниматель Илон Маск рассказал о создании мозгового импланта, который может вернуть зрение. Маск отметил, что медицинское устройство по типу Neuralink уже тестировалось на обезьянах.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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