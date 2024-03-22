Илон Маск рассказал об импланте для слепых по типу Neuralink

Илон Маск заявил, то имплант Blindsight по типу Neuralink сможет вернуть зрение

Предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал в своем X о создании мозгового импланта, который может вернуть зрение.

По словам Маска, новый продукт будет называться Blindsight. Об этом он заявил в комментарии под видео со своим выступлением в 2022 году, где обещал, что однажды имплант Neuralink сможет вернуть зрение слепым людям.

Предприниматель отметил, что медицинское устройство по типу Neuralink уже тестировалось на обезьянах. «Поначалу разрешение будет низким, как в ранней графике Nintendo, но в конечном итоге может быть даже лучше, чем нормальное человеческое зрение», — заключил Илон Маск.

Руководитель стартапа Neuralink подчеркнул, что в ходе экспериментов не пострадало ни одно животное. В начале 2022 года компанию Neuralink обвинили в жестоком обращении с животными из-за случаев смерти обезьян во время испытаний.

Ранее компания Neuralink показала видео с первым человеком с имплантом в мозге, который играл в шахматы. Пациентом оказался 29-летний Нолан Арбо, тело которого было почти полностью парализовано около восьми лет назад.