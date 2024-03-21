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03:09, 21 марта 2024Наука и техника

Чипированный Маском человек сыграл в шахматы силой мысли

Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы с помощью силы мысли

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Первый пациент с имплантом компании Илона Маска Neuralink в мозге показал, как играет в шахматы. Трансляция велась в аккаунте компании в соцсети X.

Как рассказал 29-летний Нолан Арбо, около 8 лет назад его парализовало в результате несчастного случая. С тех пор он не чувствует ничего ниже плеч.

Арбо отметил, что ему «предстоит еще много работы». В то же время он подчеркнул, что его жизнь уже изменилась. С помощью чипа он может перемещать курсор по шахматной доске на экране своего ноутбука силой мысли, передвигая фигуры. Он также добавил, что играет в компьютерные игры.

Операция по вживлению импланта в мозг состоялась 28 января. Как рассказывал Маск, целью технологии чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга и возвращение пациентам утраченных способностей.

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      Марина Совина
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