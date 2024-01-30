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05:24, 30 января 2024Наука и техника

Илон Маск чипировал человека. Какую цель преследует миллиардер?

Компания Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека

Кадр: презентация Neurolink

Нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. Об этом миллиардер сообщил в своей соцсети X.

По его словам, операция по чипированию состоялась 28 января, восстановление добровольца проходит хорошо. Маск уточнил, что первые полученные данные демонстрируют многообещающие результаты по обнаружению электрических импульсов нейронов мозга — так называемых спайков.

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Neuralink получила разрешение регулирующих органов на опыты с людьми в мае прошлого года. Тогда же компания начала поиск добровольцев. При этом за два месяца до этого Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявку Neuralink отклонило, усомнившись в безопасности эксперимента.

Маск захотел вернуть пациентам утраченные способности

В 2021 году Маск объяснил, что целью технологии чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга и возвращение пациентам утраченных способностей. «Это похоже на Fitbit (фитнес-браслет, произведенный одноименной американской компанией — прим. «Ленты.ру») в вашем черепе с крошечными проводами, входящими в мозг», — объяснил устройство импланта владелец Neuralink.

По его словам, имплант позволит пользоваться гаджетами людям с ограниченными возможностями — например, с параличом. Кроме того, миллиардер уверен, что его технология сможет помочь ослепшим людям вернуть зрение, а страдающим эпилепсией — избавиться от приступов.

В принципе, чип может исправить все, что не так с мозгом

Илон Маскоснователь Neuralink

Предприниматель пояснил, что имплант устанавливается под кости черепа, соединяется с мозгом при помощи электродов и начинает выполнять функции человеческого органа. Первые прототипы Neuralink главным образом предназначаются для людей с тяжелыми болезнями. Компания объявила, что в 2024 году планирует оперировать, главным образом, добровольцев, у которых парализованы все четыре конечности. О загрузке умений в мозг и других фантастических излишествах пока и речи нет.

Операции предшествовали опыты на животных

В апреле 2021 года Neuralink представила видеоролик с чипированной обезьяной, которая самостоятельно играет в видеоигры. Сначала подопытному животному дали для управления джойстик, а после успешного выполнения задания исследователи предлагали ему лакомство. Затем джойстик убрали, и макака смогла двигать курсором на экране с помощью силы мозга.

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В августе 2020-го Маск рассказал, что специалисты Neuralink успешно чипировали свиней. Инженерам удалось вживить имплант в мозг животных, а затем извлечь его без вреда для их здоровья. С помощью чипа ученые смогли следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи.

Позднее журналисты узнали, что после вживления чипов у подопытных животных возникали побочные реакции. Среди прочих, фиксировались частичный паралич, диарея с кровью и отек мозга. У одной обезьяны, которой вживили чип Neuralink, крепление чипа расшаталось и повредило череп. У другой чип просто отвалился, и в ее мозге расплодились болезнетворные микроорганизмы. Третья явно мучилась, расчесывала голову до крови и подолгу лежала на полу.

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      Марина Совина
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