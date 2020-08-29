Илон Маск вживил чип в мозг свиньи

Американский предприниматель Илон Маск поделился успехом в создании мозгового чипа. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в штаб-квартире компании Neuralink. Трансляция доступна в YouTube-канале.

Так, специалисты Neuralink разработали беспроводную версию одноименного нейроинтерфейса. «За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации», — рассказал Маск. По его словам, чип полностью сольется с костью черепа, будучи невидимым снаружи, и сможет работать целый день без подзарядки.

Прототипы и усовершенствованная модель робота для их автоматизированной имплантации были успешно проверены на двух свиньях. Сотрудники компании вживили чип в мозг свиней, а затем извлекли его без вреда для здоровья животных. Устройство позволяло ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касается свинья своим пятачком.

Также ученые успешно модифицировали работу нескольких цепочек нейронов, используя имплантированные чипы и электроды для стимуляции активности отдельных нервных клеток. В перспективе разработка позволит бороться с эпилепсией, параличом и другими болезнями, при которых работа головного или спинного мозга нарушается.

В мае миллиардер объявил, что его компания Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека. По его словам, в течение года будет завершена работа по созданию импланта. Предприниматель пояснил, что имплант устанавливается под кости черепа, соединяется с мозгом при помощи электродов и начинает выполнять функции человеческого органа.