Компания Маска вживила первый имплант в мозг человека

Компания Илона Маска Neuralink вживила первый имплант в мозг человека

Компания Илона Маска Neuralink вживила первый имплант в мозг человека, сообщил бизнесмен у себя в аккаунте в X.

Операция прошла 28 января, восстановление добровольца проходит хорошо, уточнил Маск. По его словам, первые полученные данные о работе импланта показывают многообещающие результаты.

Neuralink получила разрешение регулирующих органов на опыты с людьми в мае прошлого года. Тогда же компания начала поиск добровольцев. При этом за два месяца до этого Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявку Neuralink отклонило.

Как утверждает Маск, его технология позволит слепым или парализованным людям вернуться к полноценной жизни.