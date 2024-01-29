Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:22, 30 января 2024Наука и техника

Компания Маска вживила первый имплант в мозг человека

Компания Илона Маска Neuralink вживила первый имплант в мозг человека

Фото: Illustration/Dado Ruvic/Reuters

Компания Илона Маска Neuralink вживила первый имплант в мозг человека, сообщил бизнесмен у себя в аккаунте в X.

Операция прошла 28 января, восстановление добровольца проходит хорошо, уточнил Маск. По его словам, первые полученные данные о работе импланта показывают многообещающие результаты.

Neuralink получила разрешение регулирующих органов на опыты с людьми в мае прошлого года. Тогда же компания начала поиск добровольцев. При этом за два месяца до этого Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявку Neuralink отклонило.

Как утверждает Маск, его технология позволит слепым или парализованным людям вернуться к полноценной жизни.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны Украины опубликовало загадочное сообщение. На что военные могли отреагировать фразой «это неправда»?

      Зеленский заявил о неспособности Европы справиться с помощью Украине без США

      Компания Маска вживила первый имплант в мозг человека

      США пообещали многоуровневый ответ на удар по базе в Иордании

      Задержанного в Москве владельца бренда «Олейна» отпустили

      Посольство России в США назвало решение CAS по Валиевой русофобией

      Пара свингеров отметила помолвку оргией в секс-клубе

      Знаменитая актриса призналась в использовании приложений для знакомств

      В Раде намекнули на проблемы Залужного с алкоголем

      Кандидаты в президенты Финляндии поразмышляли о звонке Путина после победы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше