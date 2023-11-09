Bloomberg: десятки тысяч человек хотят, чтобы им в мозг вживили чип Neuralink

Американские надзорные органы наконец разрешили компании Neuralink, разрабатывающей мозговые имплантаты, перейти к экспериментам на людях. Ее специалисты очень спешат, но основатель Neuralink Илон Маск считает, что это того стоит: по его мнению, такая технология нужна человечеству для победы в грядущей войне с роботами. Тем временем другие фирмы без лишней шумихи уже начали вживлять чипы в мозг.

Илон Маск обещает вживлять чипы десяткам тысяч людей, чтобы человечество не отстало от машин

Недавно компания Neuralink приступила к подбору подопытных, которым вживят первые имплантаты. Это произошло заметно позже, чем ожидалось. На первой презентации Neuralink Илон Маск обещал, что испытания технологии начнутся еще в 2020 году. Похоже, он недооценил сложность проблемы, которую предстояло решить его специалистам.

Ожидается, что первые 11 операций пройдут в следующем году. Если все пойдет по плану, их количество будут быстро наращивать. В 2025 году чипы получат следующие 26 пациентов, в 2026-м прооперируют уже 79 человек, а в 2027-м — целых 499. К 2030 году Neuralink планирует вживлять мозговые имплантаты десяткам тысяч людей.

Хотя о технологии неизвестно почти ничего, желающих хоть отбавляй. Автор изданий Bloomberg, тесно общавшийся с руководством Neuralink, утверждает, что на операционный стол готовы лечь тысячи человек

Скорее всего, подобный ажиотаж связан с популярностью миллиардера Илона Маска. В его изложении мозговые имплантаты — это фантастические устройства в духе фильма «Матрица». Обращаешься в Neuralink, ждешь 15 минут — и ты уже сверхчеловек, помнящий «Википедию» наизусть и за минуту закачивающий в мозг любые языки и умения.

Операцию Neuralink проводит робот Кадр: Neuralink / Youtube

Как пишет Bloomberg, на встрече с сотрудниками Neuralink в сентябре 2022 года Маск заявил, что нужно работать с такой скоростью, будто «миру скоро придет конец». Потому что, по его мнению, дело обстоит именно так. Машины становятся все умнее и неминуемо превзойдут обычных людей. После этого противостоять им позволит только чип в мозге. «Нужно успеть, пока искусственный интеллект не победил», — говорит Маск.

Среди побочных эффектов в отчетах Neuralink упоминается частичный паралич и отек мозга

Реальные планы и технологии Neuralink заметно отличаются от фантазий Маска. Чтобы установить чип, специальный робот вскрывает череп и вживляет более тысячи электродов прямо в мозг. Отверстие в кости заделывают чипом размером с монету, который расшифровывает сигналы нейронов при помощи алгоритмов машинного обучения.

Это дорогая и опасная операция, поэтому устройство останется в мозге на долгие годы — и, разумеется, будет устаревать с каждой минутой. При этом встроенную батарею придется подзаряжать каждые несколько часов.

Первые прототипы Neuralink главным образом предназначаются для людей с тяжелыми болезнями. Компания объявила, что в 2024 году планирует оперировать, главным образом, добровольцев, у которых парализованы все четыре конечности. В их ситуации способны помочь даже такие несовершенные устройства. О загрузке умений в мозг и других фантастических излишествах пока и речи нет.

Это настолько неотработанная технология, что непонятно, заработают ли чипы Neuralink вообще, и что будет, если они сломаются

Bloomberg отмечает, что первые три ракеты, которые запустила компания SpaceX, тоже принадлежавшая Илону Маску, как известно, взорвались. Но на них не было людей, поэтому никто не пострадал. Если провалом закончатся и первые операции Neuralink, последствия будут куда менее приятными, пишет издание. «Мы не можем допустить, чтобы первые три имплантата взорвались, — нервно шутит директор компании по спецпроектам Шивон Зиллис. — Тут это не вариант».

Обезьяна с чипом Neuralink Кадр: Neuralink / Youtube

Пока фирма испытывала чипы только на животных — овцах, свиньях и макаках-резус. По сообщению Wired, в списке побочных эффектов отчеты Neuralink упоминают частичный паралич, диарею с кровью и отек мозга.

У одной обезьяны, которой вживили чип Neuralink, крепление чипа расшаталось и повредило череп. У другой чип просто отвалился, и в ее мозге расплодились болезнетворные микроорганизмы. Третья явно мучилась, расчесывала голову до крови и подолгу лежала на полу. В последние дни жизни она не отходила от соседки и все время держалась с ней за руки.

Около 50 человек уже используют мозговые имплантаты конкурентов Илона Маска

Скептики подозревают, что спешка Маска вовсе не связана с угрозой искусственного интеллекта. В действительности его беспокоят конкуренты, которые существенно опережают Neuralink. Пока его фирма лишь готовится к экспериментам на людях, они уже вживили свои чипы примерно 50 пациентам — причем обошлось без ужасных побочных эффектов.

Только в США насчитывается не менее 37 компаний, которые разрабатывают технологии подключения мозга к компьютеру. За прошлый год им удалось привлечь инвестиции на сумму более 560 миллионов долларов. Похожие исследования ведутся и в других частях света, в частности, в Западной Европе и Китае.

Устройства других разработчиков, как правило, используют меньшее число электродов, чем Neuralink. Например, чипы Blackrock Neurotech и Paradromics подключаются к нейронам не тысячей, а лишь несколькими сотнями электродов. Правда, при этом матрицы с электродами могут подключаться сразу в нескольких областях мозга.

$10 500 составляет себестоимость операции Neuralink

Еще несколько фирм сосредоточились на чипах, которые вживляются без опасной операции на мозге. Они менее точны, но удобнее и безопаснее. Как сообщает Nature, в этом году исследователи из Университета Калифорнии в Сан-Франциско при помощи подобной технологии вернули речь женщине, которая была полностью парализована после инсульта.

Чип Neuralink Кадр: Neuralink / Youtube

Дальше всех в этой области продвинулась компания Synchron, которая перешла к экспериментам на людях еще летом. Ее датчики помещаются в яремной вене, которая проходит возле двигательной коры головного мозга. Считываемых ими сигналов достаточно, чтобы мысленно управлять смартфоном или компьютером.

При этом, в отличие от вживленных устройств Neuralinnk, внешние датчики можно в любой момент заменить, исправить или улучшить. Это, по мнению главы Synchron Тома Оксли, очень важно, в противном случае такие технологии вряд ли покинут стены лабораторий. «Ведь к каждому пациенту с чипом в мозге невозможно приставить кандидата технических наук», — объясняет он.