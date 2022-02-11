Илона Маска обвинили в жестоком обращении с животными

Зоозащитники из группы по защите прав животных «Комитет врачей за ответственную медицину» (PCRM) обвинили в жестоком обращении с животными, в частности с обезьянами, компанию Neuralink. Организация подала жалобу на компанию Илона Маска в министерство сельского хозяйства. Об этом сообщает журнал Futurism.

Причиной возмущений зооактивистов стали разработки Neuralink, связанные с устройством, которое планируется вживить в мозг человека для его стимуляции. Все предварительные испытания компания проводит на обезьянах.

Как утверждают представители PCRM, Калифорнийский университет, в котором проводятся исследования, получил около 1,4 миллиона долларов от Neuralink для проведения «инвазивных и смертельных экспериментов на мозге» 23 подопытных обезьян. Они также обвиняют компанию Илона Маска в том, что ученые, проводившие исследования, прикручивали металлические пластины к черепам животных, а также повреждали их мозг и не оказывали должной ветеринарной помощи.

Кроме того, защитники прав животных отметили, что Калифорнийский университет и Neuralink нарушают Законы о защите животных в США, так как они не минимизировали боль и страдания приматов.

В апреле 2021 года компания Илона Маска представила видеоролик с чипированной обезьяной, которая самостоятельно играет в видеоигры. Сначала подопытному животному дали для управления джойстик, а после успешного выполнения задания исследователи предлагали ему лакомство. Затем джойстик убрали, и макака смогла двигать курсором на экране с помощью силы мозга.

