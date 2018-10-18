Тело модели на сайте бренда всполошило покупателей

Британская благотворительная организация Beat, оказывающая помощь при пищевых расстройствах, осудила бренд модной одежды Topshop за слишком худую модель на рекламной фотографии. Об этом сообщает Daily Mail.

В официальном онлайн-магазине Topshop появилось летнее желтое мини-платье на тонких бретельках. Директор по связям с общественностью компании Beat Ребекка Филд раскритиковала тело девушки, демонстрирующей вещь на сайте. «Идеализация худобы, которая постоянно наблюдается в индустрии моды, только усугубляет положение. Производители должны уважать людей с разными формами», — призвала она.

Мнение Филд разделили и пользователи соцсетей. «И как вы себе представляете женщину с нормальной фигурой в таком платье?» — возмущались они в Twitter.

«Иметь грудь в таком платье не разрешается», — язвили другие.

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