Придуман подходящий к маске от коронавируса макияж

Популярные бьюти-блогерши и визажистки придумали макияж, подходящий к защитной маске от коронавируса. На их варианты, опубликованные в соцсетях, обратили внимание в Metro.
Так, большинство мастеров порекомендовали особенно ярко выделять глаза, поскольку это единственная часть лица, которую видно из-под маски. Для этого некоторые из них предложили воспользоваться тенями с легким блеском или нанести черную подводку.
Другие блогерши опубликовали фотографии, на которых они запечатлены с веками, бровями и щеками, обильно украшенными блесками и стразами.
Третьи посоветовали подбирать оттенок теней и подводки под цвет защитной маски. Четвертые — воспользоваться необычными контактными линзами, чтобы привлечь к глазам больше внимания.
В феврале на Неделе моды в Париже манекенщики французского бренда Marine Serre вышли на подиум в защитных масках. Демонстрируя коллекцию осень 2020, помимо платьев, блейзеров, плащей и головных уборов они продемонстрировали маски-респираторы, которые по дизайну и расцветке соответствовали стилю одежды.