Придуман подходящий к маске от коронавируса макияж

Популярные бьюти-блогерши и визажистки придумали макияж, подходящий к защитной маске от коронавируса. На их варианты, опубликованные в соцсетях, обратили внимание в Metro.

Так, большинство мастеров порекомендовали особенно ярко выделять глаза, поскольку это единственная часть лица, которую видно из-под маски. Для этого некоторые из них предложили воспользоваться тенями с легким блеском или нанести черную подводку.

Pushy eye makeup look for •MASK MAKEUP• Using NEW M•A•C eyeshadow #DazzleShadowLiquid “Star in my eye” from @MACCosmetics Muse @lorenzaaa_mac _____ #MACCosmetics #MACCosmeticsID #MaskMakeup 🤎 @MACCosmeticsID @reganrabanal #MyArtistCommunityID #MaskMakeupChallange Фото опубликовано @bayoekesyah_mac

Другие блогерши опубликовали фотографии, на которых они запечатлены с веками, бровями и щеками, обильно украшенными блесками и стразами.

🌸😺🌸 . . . #miroslavamoon #minecraft #blond #color #moon #miniart #Maskedgirl #maskmakeup #genderoftheface #Cold #makeup #brow #spring #springmakeup #anime Фото опубликовано @miroslavamoon

Третьи посоветовали подбирать оттенок теней и подводки под цвет защитной маски. Четвертые — воспользоваться необычными контактными линзами, чтобы привлечь к глазам больше внимания.

IT'S CORONA TIME ☣ Фото опубликовано @sbenayas

В феврале на Неделе моды в Париже манекенщики французского бренда Marine Serre вышли на подиум в защитных масках. Демонстрируя коллекцию осень 2020, помимо платьев, блейзеров, плащей и головных уборов они продемонстрировали маски-респираторы, которые по дизайну и расцветке соответствовали стилю одежды.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!