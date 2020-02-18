Китайцы нашли способ привлечь иностранцев к борьбе с коронавирусом

Китайские дизайнеры нашли способ привлечь иностранцев к борьбе с коронавирусом: вопреки эпидемии они приехали с соответствующей акцией на Неделю моды в Лондон. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Модный бренд-производитель верхней одежды Bosideng впервые приехал на Неделю моды с собственным шоу. В заключительной части программы модели вышли на подиум в классических китайских куртках красного цвета и с национальным флагом в руках. Таким образом китайцы призвали мир поддержать страну в ликвидации эпидемии.

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«Сейчас для Китая наступили тяжелые времена, но китайцы — действительно сильный народ. Я горжусь, что работаю с этими людьми. Я многому у них учусь», — заявил дизайнер Пьетро Ферраджина (Pietro Ferragina), который работает в команде Bosideng на протяжении десяти лет.

Представитель бренда отметил, что компания пожертвовала 150 тысяч пуховиков общей стоимостью 300 миллионов юаней (около трех миллиардов рублей) для персонала и всех пострадавших в очаге заражения.

В феврале медицинская маска, которую медики призывают носить в связи со вспышкой китайского коронавируса, стала модным трендом у блогеров.

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