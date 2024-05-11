В российском регионе перехватили два украинских беспилотника

Старовойт: в Курской области перехватили два украинских БПЛА самолетного типа

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на территории региона перехватили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). О произошедшем он написал в Telegram-канале.

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили украинские беспилотники в поселке Тим. «Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов», — уточнил Старовойт.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом системой противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты несколько воздушных целей противника при подлете к городу. Согласно предварительной информации, при попытке атаки пострадали восемь россиян.