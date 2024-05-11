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03:00, 11 мая 2024Россия

В российском регионе перехватили два украинских беспилотника

Старовойт: в Курской области перехватили два украинских БПЛА самолетного типа

Фото: Stringer / Reuters

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на территории региона перехватили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). О произошедшем он написал в Telegram-канале.

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили украинские беспилотники в поселке Тим. «Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов», — уточнил Старовойт.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом системой противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты несколько воздушных целей противника при подлете к городу. Согласно предварительной информации, при попытке атаки пострадали восемь россиян.

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      Маргарита Пименова
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