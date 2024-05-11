При атаке на российский регион пострадали восемь человек

Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом системой противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты несколько воздушных целей противника при подлете к городу. Согласно предварительной информации, в результате попытки атаки пострадали восемь человек, уточнил глава российского региона в своем Telegram-канале.

«Трое пострадавших с различными осколочными ранениями бригадами скорой доставляются из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу. Двое пострадавших мужчин из поселка Дубовое доставляются бригадами скорой в городскую больницу №2 города Белгорода», — сообщил Гладков.

Он добавил, что трем пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, они отказались от дальнейшей госпитализации. На местах произошедшего работают оперативные службы, указал губернатор.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Гладков призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.