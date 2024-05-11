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00:24, 11 мая 2024Россия

В Белгороде объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, Гладков порекомендовал спуститься в безопасное место, например, укрытие.

Вечером 10 мая Минобороны России сообщило об уничтожении 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Средства противовоздушной обороны (ПВО) также перехватили пять управляемых авиационных бомб и беспилотник.

Позднее стало известно о падении украинского дрона территорию сельскохозяйственного предприятия в поселке Пролетарский в Белгородской области.

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      Марина Совина
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