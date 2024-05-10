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23:45, 10 мая 2024Россия

В Белгородской области упал беспилотник ВСУ

Губернатор Гладков: украинский беспилотник упал в Белгородской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Stringer / Reuters

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на территорию сельскохозяйственного предприятия в поселке Пролетарский. После падения дрон сдетонировал, добавил Гладков. Он уточнил в своем Telegram-канале, что в результате случившегося никто не пострадал.

«На территории выявлены повреждения в трех зданиях и двух единицах техники. Оперативные службы работают на месте», — сообщил губернатор.

Ранее ВСУ обстреляли Токмак из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе работали российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

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      Маргарита Пименова
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