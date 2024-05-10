ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО

Рогов сообщил об обстреле ВСУ Токмака из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Токмак из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

«Токмак под огнем боевиков ВСУ», — написал он, добавив, что в городе работают российские системы противовоздушной обороны (ПВО). По словам Рогова, подробности появятся позже.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Кроме того, средства ПВО уничтожили еще пять управляемых авиационных бомб и беспилотник.

10 мая ВСУ также нанесли удар по нефтебазе Ровеньках в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего в городе начался пожар. По предварительным данным, погиб один человек, еще шесть были ранены.