Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:08, 10 мая 2024Россия

ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО

Рогов сообщил об обстреле ВСУ Токмака из РСЗО

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Токмак из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

«Токмак под огнем боевиков ВСУ», — написал он, добавив, что в городе работают российские системы противовоздушной обороны (ПВО). По словам Рогова, подробности появятся позже.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Кроме того, средства ПВО уничтожили еще пять управляемых авиационных бомб и беспилотник.

10 мая ВСУ также нанесли удар по нефтебазе Ровеньках в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего в городе начался пожар. По предварительным данным, погиб один человек, еще шесть были ранены.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Силы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

      В Курской области сбили украинский беспилотник

      Число погибших после обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось

      На Украине указали на грубую ошибку ВСУ

      ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО

      Голландца отстранили от Евровидения из-за таинственного инцидента

      Глава ЛНР раскрыл подробности обстрела города Ровеньки

      Племянник Кадырова получил награду от Путина

      Названы сроки появления первых F-16 на Украине

      При обстреле нефтебазы в ЛНР со стороны ВСУ погиб один человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше