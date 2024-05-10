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22:51, 10 мая 2024Россия

При обстреле нефтебазы в ЛНР со стороны ВСУ погиб один человек

Пасечник: один человек погиб при обстреле нефтебазы в Ровеньках, 6 пострадали
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

По предварительным данным, в результате удара по нефтебазе в городе Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Он добавил, что еще шесть человек получили ранения, их госпитализировали. Уточняется, что пострадавшие являются сотрудниками предприятия и местными жителями, чьи дома находятся рядом.

ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках вечером 10 мая. После этого в городе начался сильный пожар.

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      Марина Совина
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