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20:30, 10 мая 2024Россия

Силы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

МО РФ: силы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом Министерство обороны (МО) России сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Киев пытался совершить террористическую атаку около 19:45 по московскому времени. Помимо снарядов РСЗО Vampire, средства ПВО уничтожили еще пять управляемых авиационных бомб и беспилотник.

Украинский беспилотник над Белгородской областью также был сбит ранее, в 15:15 по московскому времени.

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