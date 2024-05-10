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16:13, 10 мая 2024Россия

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

МО РФ: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом Министерство обороны (МО) России сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что около 15:15 по московскому времени Киев пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии дополнительно обезопасят здания нефтехимического комплекса после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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