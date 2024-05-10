Власти Башкирии решили дополнительно обезопасить нефтекомплекс после атаки

Глава Башкирии Хабиров заявил о планах обезопасить нефтекомплекс после атаки ВСУ

Власти Башкирии дополнительно обезопасят здания нефтехимического комплекса после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова главы региона Радия Хабирова приводит РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что оборонная система комплекса и так показала себя неплохо, но необходимо провести дополнительные работы. Саму атаку Хабиров назвал террористическим актом и завил, что несмотря на удар дрона предприятие работало и работают в штатном режиме.

«В течение буквально двух-трех дней здесь проведут небольшие ремонтные работы по итогам взрыва, который вчера произошел в результате атаки беспилотника», — добавил глава Башкирии.

Об атаке беспилотника ВСУ на завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии стало известно 9 мая. Дрон совершил атаку на промзону города Салавата около 11:00 по московскому времени.