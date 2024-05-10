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12:58, 10 мая 2024Россия

Власти Башкирии решили дополнительно обезопасить нефтекомплекс после атаки

Глава Башкирии Хабиров заявил о планах обезопасить нефтекомплекс после атаки ВСУ
Радий Хабиров

Радий Хабиров. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Власти Башкирии дополнительно обезопасят здания нефтехимического комплекса после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова главы региона Радия Хабирова приводит РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что оборонная система комплекса и так показала себя неплохо, но необходимо провести дополнительные работы. Саму атаку Хабиров назвал террористическим актом и завил, что несмотря на удар дрона предприятие работало и работают в штатном режиме.

«В течение буквально двух-трех дней здесь проведут небольшие ремонтные работы по итогам взрыва, который вчера произошел в результате атаки беспилотника», — добавил глава Башкирии.

Об атаке беспилотника ВСУ на завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии стало известно 9 мая. Дрон совершил атаку на промзону города Салавата около 11:00 по московскому времени.

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      Марк Леонов
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