Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:10, 9 мая 2024Россия

Дрон ВСУ атаковал завод в Башкирии

Хабиров: беспилотник атаковал завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии

Кадр: Telegram-канал BAZA

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в Telegram.

По его словам, дрон совершил атаку на промзону города Салавата около 11:00 по московскому времени. В результате произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават». В данный момент предприятие работает в штатном режиме, уточнил Хабиров.

На месте находятся экстренные службы и руководители силовых ведомств. «Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены», — написал Хабиров.

В ночь на 9 мая ВСУ также попытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой при помощи дронов. Около шести беспилотников были подавлены, но некоторые упали на территорию нефтебазы, повредив часть резервуаров, на территории комплекса начался пожар. По данным Telegram-канала Shot, около 02:00 9 мая очевидцы услышали гул мотора в небе, после чего произошла яркая вспышка и прозвучал взрыв.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские хакеры разместили цитату Путина на 100 украинских сайтах. Какие слова президента они использовали?

      Кабельные каналы в Одесской области транслировали парад Победы в Москве

      Дрон ВСУ атаковал завод в Башкирии

      Путин сравнил украинские дроны с летающими над головой мухами

      Президенты России и Белоруссии до ночи обсуждали ситуацию вокруг Украины

      Россия проведет ядерные учения вместе с Белоруссией

      Путин высказался о победе России на СВО

      Путин высказался о проверке применения ядерного оружия

      В Госдуме высказались о возвращении активов богатых россиян в страну

      Министр аграрной политики Украины Сольский отправлен в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше