Дрон ВСУ атаковал завод в Башкирии

Хабиров: беспилотник атаковал завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в Telegram.

По его словам, дрон совершил атаку на промзону города Салавата около 11:00 по московскому времени. В результате произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават». В данный момент предприятие работает в штатном режиме, уточнил Хабиров.

На месте находятся экстренные службы и руководители силовых ведомств. «Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены», — написал Хабиров.

В ночь на 9 мая ВСУ также попытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой при помощи дронов. Около шести беспилотников были подавлены, но некоторые упали на территорию нефтебазы, повредив часть резервуаров, на территории комплекса начался пожар. По данным Telegram-канала Shot, около 02:00 9 мая очевидцы услышали гул мотора в небе, после чего произошла яркая вспышка и прозвучал взрыв.

