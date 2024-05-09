ВСУ попытались атаковать дронами российскую нефтебазу

Оперштаб: ВСУ попытались атаковать дронами нефтебазу в селе Юровка под Анапой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российскую нефтебазу в селе Юровка под Анапой при помощи дронов. Около шести беспилотников были подавлены, но некоторые упали на территорию нефтебазы, повредив часть резервуаров, на территории комплекса начался пожар, рассказали в оперштабе Краснодарского края в Telegram.

«К ликвидации огня уже привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и 7 единиц техники. На месте находится мэр Анапы Василий Швец, который лично курирует ликвидацию ЧС», — уточнили в оперштабе. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данным Telegram-канала Shot, около 02:00 9 мая очевидцы услышали гул мотора в небе, после чего произошла яркая вспышка и прозвучал взрыв.

Днем ранее МЧС сообщило о ликвидации мощного пожара на нефтебазе в Луганской народной республике (ЛНР) после обстрела со стороны ВСУ. Тушение пожара попало на видео.