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11:00, 8 мая 2024Россия

Появилось видео тушения мощного пожара на нефтебазе в ЛНР после обстрела ВСУ

МЧС сообщило о ликвидации пожара на нефтебазе в Луганской народной республике
СюжетВзрыв в Луганске:

МЧС сообщило о ликвидации мощного пожара на нефтебазе в Луганской народной республике (ЛНР) после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тушение пожара попало на видео, кадры появились в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как пожарные проливают из шланга поврежденный полыхающий резервуар.

«Сотрудники МЧС России не допустили увеличения площади возгорания. На месте работали 57 пожарных и 11 единиц техники», — сообщили спасатели.

О взрыве в Луганске сообщалось в ночь на 8 мая. После удара, предположительно, американскими тактическими ракетами ATACMS, также были повреждены газопровод и линии электропередачи. При ударе пострадали пять человек.

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      Марк Леонов
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