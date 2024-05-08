Появилось видео тушения мощного пожара на нефтебазе в ЛНР после обстрела ВСУ

МЧС сообщило о ликвидации пожара на нефтебазе в Луганской народной республике

МЧС сообщило о ликвидации мощного пожара на нефтебазе в Луганской народной республике (ЛНР) после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тушение пожара попало на видео, кадры появились в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как пожарные проливают из шланга поврежденный полыхающий резервуар.

«Сотрудники МЧС России не допустили увеличения площади возгорания. На месте работали 57 пожарных и 11 единиц техники», — сообщили спасатели.

О взрыве в Луганске сообщалось в ночь на 8 мая. После удара, предположительно, американскими тактическими ракетами ATACMS, также были повреждены газопровод и линии электропередачи. При ударе пострадали пять человек.