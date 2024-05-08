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05:36, 8 мая 2024Россия

При ударе по нефтебазе в Луганске пострадали пять человек

Глава ЛНР Пасечник: пять человек пострадали при ударе по нефтебазе в Луганске

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Луганске пострадали пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

По его словам, ранения получили пять работников объекта. Их доставили в больницы.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что пострадавшие были госпитализированы с минно-взрывными травмами. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, в интенсивной терапии никто не нуждается.

О взрыве в Луганске сообщалось в ночь на 8 мая. После удара, предположительно, американскими тактическими ракетами ATACMS, также были повреждены газопровод и линии электропередачи.

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      Марина Совина
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