При ударе по нефтебазе в Луганске пострадали пять человек

Глава ЛНР Пасечник: пять человек пострадали при ударе по нефтебазе в Луганске

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Луганске пострадали пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

По его словам, ранения получили пять работников объекта. Их доставили в больницы.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что пострадавшие были госпитализированы с минно-взрывными травмами. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, в интенсивной терапии никто не нуждается.

О взрыве в Луганске сообщалось в ночь на 8 мая. После удара, предположительно, американскими тактическими ракетами ATACMS, также были повреждены газопровод и линии электропередачи.