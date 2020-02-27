Модели вышли на подиум в масках от коронавируса на Неделе моды в Париже

Модели французского бренда Marine Serre вышли на подиум в защитных масках. Об этом сообщает издание Paper.

На Неделе моды в Париже, которая стартовала 24 февраля, манекенщицы представляли коллекцию марки осень 2020. Помимо платьев, блейзеров, плащей и головных уборов они продемонстрировали маски-респираторы, которые по дизайну и расцветке соответствовали стилю одежды.

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Отмечается, что образы стали особенно актуальным из-за эпидемии китайского коронавируса, который проник в европейские страны. Шесть китайских дизайнеров, которые планировали провести показы на Неделе моды, отменили поездку. Китайский квартал Бельвиль в Париже закрыт на карантин.

Ранее китайские дизайнеры нашли способ привлечь иностранцев к борьбе с коронавирусом: вопреки эпидемии они приехали с соответствующей акцией на Неделю моды в Лондон. В заключительной части программы одного из брендов модели вышли на подиум в классических китайских куртках красного цвета и с национальным флагом в руках.

В феврале медицинская маска, которую медики призывают носить в связи со вспышкой китайского коронавируса, стала модным трендом у блогеров.

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