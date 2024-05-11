В Харькове прогремело еще два взрыва

В Харькове в ночь на 11 мая прозвучали два взрыва

В Харькове вновь прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» («Суспильне») в Telegram.

Информация о первом взрыве появилась в 2:50 по московскому времени. Спустя 12 минут издание сообщило об еще одном взрыве. Подробностей произошедшего не приводится. Информации о том, объявлена ли в регионе воздушная тревога, не сообщается.

В ночь на 11 мая в Харькове на фоне воздушной тревоги раздались взрывы.

Ранее в США сообщили о наступлении российской армии на Харьков. Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, приток военной помощи из США поможет украинской стороне противостоять наступлению российских частей.

О наступлении также заявляли российские военкоры и украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев ожидал такого развития событий и готов к тому, что будет.