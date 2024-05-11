Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:10, 11 мая 2024Бывший СССР

В Харькове прогремело еще два взрыва

В Харькове в ночь на 11 мая прозвучали два взрыва

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харькове вновь прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» («Суспильне») в Telegram.

Информация о первом взрыве появилась в 2:50 по московскому времени. Спустя 12 минут издание сообщило об еще одном взрыве. Подробностей произошедшего не приводится. Информации о том, объявлена ли в регионе воздушная тревога, не сообщается.

В ночь на 11 мая в Харькове на фоне воздушной тревоги раздались взрывы.

Ранее в США сообщили о наступлении российской армии на Харьков. Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, приток военной помощи из США поможет украинской стороне противостоять наступлению российских частей.

О наступлении также заявляли российские военкоры и украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев ожидал такого развития событий и готов к тому, что будет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Три человека погибли при обстреле ВСУ в ЛНР. Удары наносились американскими ракетами ATACMS

      В США впервые за 21 год объявили максимальный уровень магнитной бури

      В Швейцарии отказались видеть в поддержке Украины нарушение нейтралитета

      В МИД заявили о применении британского оружия при атаках на российские регионы

      Путин ввел новое почетное звание

      В ВСУ приготовились к двум тяжелым месяцам

      Рублю предсказали ослабление к осени

      В сети появилось видео из салона упавшего в реку в Петербурге автобуса

      Признание Польши о военных НАТО на Украине назвали выгодным для России

      Появился список погибших и пострадавших при падении автобуса в реку Мойку. Что известно о жертвах ДТП в Петербурге?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше