Модный показ Armani в Милане пройдет без зрителей из-за коронавируса

Показ новой коллекции модного дома итальянского модельера Джорджо Армани в Милане пройдет без зрителей. Об этом пишет Vogue.

Сообщается, что модельер принял решение провести воскресное шоу без участия гостей из-за опасения распространения коронавируса. В пресс-службе модного дома уточнили, что модельер захотел обезопасить гостей и не подвергать их риску заражения, который может возникнуть в многолюдном месте.

Представители Armani также заявили, что прямая трансляция шоу, которое пройдет в пустом зале, будет доступна на сайте модного дома, а также в социальных сетях бренда.

Ранее в Италии отметили два случая смерти от коронавируса. По последним данным, число заразившихся в стране превысило 100 человек. Случаи заражения зафиксировали уже в пяти регионах страны.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане зафиксировали вспышку коронавируса. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах мира, его жертвами стали 2362 человека. Число зараженных возросло до 77,9 тысячи, выздоровели более 21,3 тысячи человек.

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